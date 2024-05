Nordkorea: Satellitenträgerrakete kurz nach dem Start explodiert

Ein unangekündigter Raketenstart überraschte die Nachbarländer am Montag. Nordkorea ist sich keiner Schuld bewusst.

Am Montag versuchte das nordkoreanische Regime wieder einmal, einen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Der Raketenstart scheiterte jedoch, weil das Triebwerk der Trägerrakete Tongchang-Ri in der ersten Flugstufe explodierte.

Schuld am missglückten Start dürfte ein neuartiger Flüssigtreibstoffantrieb gewesen sein, der offenbar nicht wie geplant funktioniert hatte. Um die tatsächliche Ursache für den fehlgeschlagenen Start zu finden, bedarf es laut Reuters allerdings noch genauerer Untersuchungen.

➤ Mehr lesen: Nordkorea soll Zeichentrickfilme für Amazon produziert haben

Japaner fürchteten Angriff

Der nordkoreanische Alleingang überraschte die ohnehin angespannte Region: Der Start wurde zuerst in Japan bemerkt, wie Bloomberg berichtet. Dortige Behörden wussten zunächst nicht, was genau passiert war, und warnten deshalb alle Bewohner*innen in der Region Okinawa vor einem möglichen Raketenangriff. Dort wurde der Start sogar im TV übertragen.