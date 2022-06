“Wie Obi-Wan Kenobi”: Stern hat seine eigene Supernova überlebt

Rund ein Prozent der Sterne explodieren am Ende ihres Lebens in einer Supernova, bei der der Himmelskörper vollständig vernichtet wird. Nicht so der Stern SN 2012Z. Er überlebte seine Supernova und scheint nun “lebendiger” zu sein als je zuvor.

Stern "hat den Tod überwunden"

“Dieser Stern überlebt ein bisschen wie Obi-Wan Kenobi, der in Star Wars als Machtgeist zurückkommt”, sagt Astronom Andy Howell von der Universität von Kalifornien in einer Aussendung. “Die Natur hat versucht, den Stern niederzuschlagen, aber er kam stärker zurück, als wir uns hätten vorstellen können. Er hat den Tod überwunden.”