Österreichs größte Batterie ab sofort in Betrieb

Energiewende

Das effiziente Speichern ist ein wichtiger Faktor bei der Energiewende. "Die Zukunft der Stromversorgung muss flexibel sein, denn Wind und Sonne sind mitunter launige Energielieferanten. Das erfordert Reaktionen in Sekundenbruchteilen - genau das kann die BlueBattery. Mit dieser innovativen Anlage setzen wir Maßstäbe für mehr Effizienz und Versorgungssicherheit“, so Michael Strugl, stellvertretender Vorstandsvorsitzende von Verbund in einer Aussendung.

Bis 2030 will Österreich zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien aus Wasserkraft, Sonne, Wind und Biomasse umsteigen. Die großen Schwankungen bei der Verfügbarkeit, etwa nachts oder im Winter, wo es keine oder wenig Sonne gibt, sollen mit so einer Riesenbatterie ausgeglichen werden: „Die Energiezukunft verlangt vom Stromsystem Flexibilität. Mit der Blue Battery, können genau diese Schwankungen im Stromnetz ausgeglichen werden.“, sagt Karl Heinz Gruber, Geschäftsführer der Verbund Hydro Power.