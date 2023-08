In einem offenen Brief kritisieren Wissenschafter*innen auch die Medienberichte über vermeintliche Attacken.

In den vergangenen Monaten kamen vermehrt Berichte auf, wonach Schwertwale, auch Orcas oder Killerwale genannt, immer häufiger Boote auf Hoher See attackieren würden. Zwischen Mitte 2020 und Mitte 2022 wurden allein in der Straße von Gibraltar und vor der iberischen Küste mehr als 200 Vorfälle bekannt. Die Orcas rammten dabei Boote - vorwiegend Segelyachten - und beschädigten diese teilweise so stark, dass sie nur mehr eingeschränkt manövrierfähig waren.

Zuletzt weiteten sich die Vorfälle aus und kamen deutlich weiter nördlich vor, als man es gewohnt war. So ereignete sich ein Zwischenfall in der Nordsee vor den Shetlandinseln.

➤ Mehr lesen: Immer mehr Orcas greifen Boote an, Forscher wissen nicht warum

Erklärung für Orca-Attacken

Nun haben über 30 Meereswissenschaftler*innen einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie eine mögliche Erklärung für die rätselhaften Vorfälle liefern. Die Forscher*innen verwehren sich der Annahme, dass es sich dabei um aggressives Verhalten handeln würde oder sich die Tiere sogar an den Booten “rächen” würden, etwa weil sie in ihr Territorium eindringen.