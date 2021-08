Perseiden: Spektakuläre Fotos zeigen Meteorschauer

Am Donnerstagabend erreichte der jährliche Meteorschauer seinen Höhepunkt. Hier einige der besten Aufnahmen.

Am vergangenen Donnerstag war der Höhepunkt des alljährlichen Meteorstroms der Perseiden. Wer in einer Gegend mit wenig Lichtverschmutzung den Blick in Richtung Himmel richtete, hatte gute Chancen, die ein oder andere Sternschnuppe zu erspähen.

Auf die Lauer legten sich auch zahlreiche Fotograf*innen. Schon in den Tagen zuvor waren vielerorts zahlreiche Sternschnuppen zu beobachten. Hier eine Auswahl an eindrucksvollen Fotos und Videos, die während des heurigen Meteorschauers in den vergangenen Tagen entstanden sind: