Perseverance stellt am Mars Sauerstoff her

Perseverance stellt mithilfe eines Bordinstruments Sauerstoff aus der Kohlendioxid-haltigen Mars-Atmosphäre her. Das Instrument Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), das vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt wurde, ist etwa so groß wie eine Brotdose.

MOXIE konnte den Forscher*innen der Studie zufolge, die in der Zeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde, Sauerstoff in 7 Versuchsläufen erzeugen. Dies gelang auch unter unterschiedlichen atmosphärischen Bedingungen, bei Tag und Nacht und während der unterschiedlichen Jahreszeiten am Roten Planeten.