Perseverance hat organische Verbindungen am Mars gefunden

Die Moleküle enthalten Kohlenstoff und gehören zu den Blöcken, aus denen Leben besteht. Die NASA betont aber, dass das alleine kein Zeichen für Leben am Mars ist: „Es gibt biologische und nicht-biologische Mechanismen, die organische Verbindungen entstehen lassen.“

Der Mars-Rover Perseverance hat organische Verbindungen in Gesteinsproben gefunden Dies berichtet NASA und nennt es eine „überraschende Entdeckung“.

Proben müssen zur Erde gebracht werden

Um herauszufinden, wie die Verbindungen entstanden sind, müsse man weiterforschen – auf der Erde. Bei einer zukünftigen Mission sollen die Proben, die Perseverance gesammelt hat, vom Mars zur Erde gebracht werden. Ein unbemanntes Raumschiff, dass das erledigt, soll frühestens 2031 Richtung Mars starten.

Für die NASA ist nicht nur spannend was gefunden wurde, sondern wo es gefunden wurde. Perseverance hat Steine im Jezero-Krater angebohrt. Bisher wurden so 4 Gesteinsproben gesammelt und in Teströhren verpackt.

Wenn organische Verbindungen in altem Gestein erhalten bleiben, könnte dasselbe für potenzielle Biosignaturen, also Hinweise auf Leben, gelten so die NASA: „Die Erhaltung von organischen Verbindungen ist sehr aufregend. Wenn wir die Proben zur Erde gebracht haben, werden sie eine Quelle für wissenschaftliche Entdeckungen für viele Jahre sein“, sagt Luther Beegle von der NASA.