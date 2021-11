Nach seinem Betriebsurlaub im Oktober ist der Mars-Rover Perseverance wieder voll in Betrieb und schwer beschäftigt. Erst vor wenigen Tagen hat er neue Probebohrungen vorgenommen. Nun hat die NASA bekannt gegeben, dass Perseverance eine weitere Gesteinsprobe eingesammelt hat, dessen Farbe für Aufsehen sorgt.

"Meine neueste Probe stammt von einem Gestein, in dem auch das grünliche Mineral Olivin vorkommt", heißt es auf dem Twitter-Account des Mars-Rovers, "Mein Wissenschaftsteam hat mehrere Ideen, wie es dorthin gelangt ist." Das klingt so, als wolle die NASA in den kommenden Tagen, ihre Hypothesen zu dem grünlichen Gestein veröffentlichen.