NASA zeigt beeindruckendes Mars-Panorama

Seit 9 Jahren befindet sich der Rover Curiosity am Mars. Die NASA feiert das Jubliäum mit einem Panoramabild der Marslandschaft.

Vor etwas mehr als 9 Jahren, am 5. August 2012, landete der NASA-Rover Curiosity am Mars. Zum 9-jährigen Jubiläum der Landung veröffentlichte die US-Weltraumbehörde am Dienstag ein beeindruckendes 360-Grad-Panorama-Bild des Roten Planeten.

Das Panorama, das am 3. Juli während des Aufstiegs des Rovers auf den Mount Sharp, einem 8 Kilometer hohen Berg im Gale Krater, aufgenommen wurde, besteht aus 129 Einzelbildern, die von NASA-Forscher*innen zusammengefügt wurden. Die Wissenschaftler*innen seien von den „knorrigen Felsen und abgerundeten Hügeln“ begeistert gewesen, heißt es in der Aussendung der US-Weltraumbehörde.