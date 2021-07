Mars-Rover liefert neue Informationen über Spuren von Leben am Mars

Lehm ist ein gutes Indiz für Lebewesen, da er in der Regel entsteht, wenn Mineralien verwittern und mit Wasser in Berührung treten. Zudem können so mikrobiologische Fossilien konserviert werden. Curiosity entnahm 2 Gesteinsproben , etwa 400 Meter voneinander entfernt, die beide 3,5 Milliarden Jahre alt waren. Dafür bohrte der Rover Löcher in den Boden und nutzte seine Instrumente für eine chemische und mineralogische Untersuchung.

Dabei stellte sich heraus, dass eine Probe nur halb so viele Mineralien enthält, wie die Forscher*innen erwartet hatten. Stattdessen enthielt die Probe eine große Menge an Eisenoxid, das für die rostig-rote Farbe des Planeten verantwortlich ist. Die Wissenschaftler*innen vermuten nun, dass extrem salziges Wasser für das Verschwinden der mineralreichen Lehmschicht verantwortlich ist. Es soll sie destabilisiert haben und alle geologischen - und möglicherweise auch biologischen - Spuren wegeschwemmt haben.

Hinweise ausgelöscht und neues Leben geschaffen?

"Bisher gingen wir davon aus, dass die Tonmineralien sich am Boden des Gale-Krater-Sees abgesetzt haben und so für 3,5 Milliarden Jahre konserviert wurden", sagt Tom Bristow, Hauptautor der Studie und Forscher am NASA Ames Research Center in Kalifornien in einem Statement. Doch Sole (eine wässrige Salzlösung) hat die Tonmineralien aufgebrochen und die Hinweise ausgelöscht.

Diese Veränderung des Sediments nennt sich Diagenese. Die Studienautoren haben aber dennoch große Hoffnungen für die weitere Suche im Gale-Krater: "Das ist ein ausgezeichneter Ort, um nach Beweisen für die Existenz von Leben zu suchen und die Bewohnbarkeit des Ortes zu messen", sagt John Grotzinger, Mitautor der Studie. Obwohl die Diagenese die alten Hinweise ausgelöscht hat, könnte sie für die Entstehung unterirdischen Lebens gesorgt haben, so der Forscher.

Gemeinsam mit dem neuen Rover Perseverance sucht Curiosity nach Hinweisen auf Leben auf dem Mars. Die neue Erkenntnis darüber, dass einige Gesteinsproben nichts mehr über ein mögliches frühes Leben dort verraten können, helfe den Forscher*innen in Zukunft bei ihrer Analyse.