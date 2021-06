Mars-Rover Perseverance startet mit Suche nach Leben am Mars

Der NASA-Rover bricht nach Süden auf, um Bodenproben aus dem Jezero-Krater am Mars zu entnehmen.

Es sei an der Zeit, die Suche nach uraltem mikrobiellem Leben zu beginnen, teilte die NASA am Twitter-Account ihres Mars-Rovers Perseverance am Mittwoch mit.

Dazu wird Perseverance in Richtung Süden zu einem niedrigen gelegenen Aussichtspunkt fahren, von dem aus er einige der ältesten geologischen Merkmale des Jezero-Kraters untersuchen soll.