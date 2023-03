PFAS: Sind Wärmepumpen wirklich toxisch?

PFAS, also per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, nennen sich die problematischen Substanzen, die in vielen Alltagsgegenständen enthalten sind. Auch in Kältemitteln von Wärmepumpen lassen sich die zu den PFAS gehörenden F-Gase finden. Aufgrund ihrer giftigen und umweltschädlichen Eigenschaften sollen PFAS in der EU schon bald verboten sein.

Das würde auch ein Ende von F-Gasen in Wärmepumpen bedeuten. Doch welche Alternativen zu PFAS gibt es? Gefährdet solch ein Verbot mitunter den Ausbau von nachhaltigen Wärmepumpen? Wir haben bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nachgefragt und uns angesehen, wie Wärmepumpen ohne F-Gase auskommen: