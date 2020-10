Physik-Nobelpreis geht an Erforscher von Schwarzen Löchern

Viele Fragen offen

"Die Entdeckungen der diesjährigen Preisträger waren bahnbrechend für die Erforschung kompakter und supermassiver Objekte", sagt David Haviland, Vorsitzender des Kommitees für den Physik-Nobelpreis. "Aber diese exotischen Objekte werfen immer noch viele Fragen auf, die nach Antworten verlangen und zu zukünftiger Erforschung motivieren. Es gibt nicht nur Fragen zu ihrer inneren Struktur, sondern auch Fragen darüber, wie wir unsere Theorie der Schwerkraft unter den extremen Bedingungen in unmittelbarer Nähe zu einem Schwarzen Loch überprüfen können."

950.000 Euro

Die Auszeichnung ist heuer mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Im Vorjahr ging die Auszeichnung zur Hälfte an den Kanadier James Peebles für Entdeckungen in der "physikalischen Kosmologie" und zur anderen Hälfte an die zwei Schweizer Michel Mayor und Didier Queloz für die Entdeckung eines "Exoplaneten im Umlauf um einen sonnenähnlichen Stern".