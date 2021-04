Pink Moon: Spektakuläre Bilder vom Supermond

Als Supermond werden Mondphasen bezeichnet, in denen ein Vollmond der Erde besonders nahekommt. In der Nacht von 26. auf 27. April war es wieder soweit. Die Distanz zwischen Mond und Erde betrug dabei anstatt der durchschnittlichen 384.400 Kilometer nur noch 357.310 Kilometer.

Der Punkt, an dem der Mond auf seiner elliptischen Umlaufbahn der Erde am nächsten kommt, wird als Perigäum bezeichnet. Ist der Mond am weitesten von der Erde entfernt, beträgt der Abstand der Himmelskörper 406.700 Kilometer. Diesen Punkt nennt man Apogäum. Ein Vollmond im Perigäum leuchte also knapp ein Drittel heller als im Apogäum.