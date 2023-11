ISS-Forscher versetzen Quantengas in exotischen Aggregatzustand

Je nachdem, in welcher Umgebung sich Moleküle und Atome befinden, passen sich ihre Verbindungen an. Zwar legen die Naturgesetzte fest, dass sie miteinander verbunden bleiben. In der Schwerelosigkeit passiert es aber, dass sie sich innerhalb dieser Verbindungen weiter voneinander wegbewegen. Statt wie Kugeln verhalten sie sich wie Wellen und werden „ aufgeblasen “.

Allerdings stimmen diese physikalischen Gesetze nicht mit den Gesetzen der Quantenphysik überein. Das neue Experiment soll nun dabei helfen den Punkt zu identifizieren, an dem sich die Schwerkraft unterschiedlich auf die Materie auswirkt. Die Ergebnisse könnten dazu führen, dass Forscher*innen Einsteins Relativitätstheorie anpassen müssen.

Bessere Sensoren für den Weltraum

Eine andere Anwendung wäre die Entwicklung von sehr empfindlichen Sensoren. Schon kleinste Änderungen in einem Magnetfeld oder winzige Rotationen könnten eine Reaktion hervorrufen. Mit einem Bose-Einstein-Kondensat ließen sich so Gyroskope herstellen, die für die Navigation im All verwendet werden könnten, erklärt Nicholas Bigelow, Professor für Physik und Optik an der Universität von Rochester in einem Statement.

Auch präzise Weltraumuhren oder neue Möglichkeiten für Hochgeschwindigkeits-Internet im All werden von seinem Team erforscht. Zudem könnte man mehr über Dunkle Energie erfahren, eine kosmische Komponente, die für die Beschleunigung der Expansion des Universums verantwortlich ist, heißt es. Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachmagazin Nature (PDF) veröffentlicht.