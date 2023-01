Spannendes Bild zeigt geisterhafte Überreste von Supernovae

In der Milchstraße tut sich mehr, als uns bisher bewusst war. Das zeigt ein neues Bild, welches mit der Hilfe von Radioteleskopen entstanden ist.

In unserer Milchstraße wurden Supernovae entdeckt, die zuvor nie erfasst worden waren. Die Marcquarie University hat ein neues Bild veröffentlicht, in dem die Überreste von 28 Supernovae in der Milchstraße zu sehen sind – davor wusste man nur von 7. Eine Supernova ist eine gewaltige Explosion, die das Ende des Lebens eines Sterns markiert.

Für das neue Bild wurden die Ansichten von mehreren Radioteleskopen zusammengelegt. Einerseits hat das Askap-Radioteleskop Beobachtungen macht, andererseits das Parkes-Radioteleskop. Beide werden von Australiens Wissenschaftsagentur CSIRO betrieben, berichtet CNET.