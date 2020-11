Rätsel um verschwundenes Wasser auf dem Mars gelöst

Die Zeit, als der Mars von Ozeanen mit mehreren Hundert Metern Tiefe bedeckt war und unter Umständen sogar der Erde ein wenig ähnlich sah, sind längst vorbei. Forscher haben nun neue Hinweise entdeckt, wie der Mars selbst bis zum heutigen Tag noch Wasser verliert und wie schnell dieser Prozess vonstatten geht. Neben der Hitze auf dem Planeten dürften Sandstürme eine große Rolle dabei spielen, wie neue Messergebnisse zeigen.

Wasserdampf in oberer Atmosphäre

Messungen der NASA-Sonde MAVEN zeigen, dass der Wasserdampf in weitaus höhere Schichten aufsteigt, als gedacht. So fanden Forscher relativ große Mengen an Wasserstoffpartikel an der Grenze der obersten Marsatmosphäre in etwa 150 Kilometern Höhe. In diesen Sphären ist Wasserstoff besonders "angreifbar" und kann leicht in einzelne Atome gespalten werden und so wie die ebenfalls aufgespaltenen Sauerstoffatome ins All entweichen. Das Wasser ist für den Planeten somit für immer verloren.