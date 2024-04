Ende einer Raketen-Ära: Das war der letzte Start der Delta IV

In der "Heavy"-Konfiguration werden 3 RS-68-Triebwerke mit flüssigem Wasserstoff gezündet. Sie sind so konstruiert, dass der Wasserstoff vor Ende des Countdowns austritt und sich auf den Boostern verteilt. Mit der Zündung brennt der Wasserstoff ab. "Deswegen hatten wir immer perfekt getoastete Marshmallow-Booster", beschrieb es ULA-Chef Tory Bruno in einer Pressekonferenz.

Mächtiger Launcher für Spionagesatelliten

Das erste Mal startete die Rakete in dieser Konfiguration 2004. Lange Zeit war sie die mächtigste Rakete der Welt, bis sie hinter der Falcon Heavy (SpaceX) und der SLS (NASA) auf Platz 3 zurückfiel.

Am 9. April absolvierte sie ihren letzten Flug. Die Mission hieß NROL-70. Vom Startplatz der US Space Force in Cape Canaveral, Florida, brachte sie einen Spionagesatelliten der USA ins All.

