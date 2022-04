Raketen-Fang mit Hubschrauber könnte sonntagnachts stattfinden

Bereits seit mehreren Tagen warten viele Raumfahrt-Fans darauf, dass das Start-up Rocket Lab USA endlich seinen Versuch durchführen kann, die erste Stufe einer ausgebrannten Trägerrakete nach dem Start mit einem Hubschrauber in der Luft einzufangen . Ursprünglich hätte die Premiere am 19. April stattfinden sollen, wegen schlechten Wetters rund um die Startrampe in Neuseeland kam es zu Verschiebungen . In der Nacht von Sonntag auf Montag könnte es nun aber soweit sein, verkündet das Unternehmen .

Livestream verfügbar

In einem Tweet teilt Rocket Lab mit, dass sich die Wetterlage soweit verbessert habe, dass sich zwischen 1. und 2. Mai ein Zeitfenster für den Start auftut. In Neuseeland besteht das Zeitfenster zwischen 10:35 und 12:40. In Österreich ist das 0:35 bis 2:40. Wer es auf sich nehmen will, das Ereignis um diese Zeit zu verfolgen, kann dies via Livestream auf der Webseite von Rocket Lab USA tun.

There and Back again

Gestartet wird eine zweistufige Electron-Rakete von Rocket Lab, die 34 Satelliten in den Erdorbit bringen soll. Die erste Stufe wird nach ihrer Abkoppelung vom Rest der Rakete wieder zurück zur Erde fallen. Um die Reibungshitze zu überstehen, ist sie mit einem Hitzeschild ausgestattet. In niedrigeren Höhen wird ein Fallschirm aufgespannt. Ein Sikorsky S-92-Hubschrauber wird dann versuchen, die Leinen des Fallschirms mit einem Haken zu erfassen und die Rakete solcherart sanft zum Startplatz zurückzubringen. Die Mission wird deshalb "There and Back again" genannt.