Rakete mit vier Galileo-Satelliten erfolgreich ins All gestartet

Eine Ariane-5-Rakete mit vier weiteren Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo ist in Richtung All gestartet. Die Trägerrakete hob planmäßig um 13.25 Uhr deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana in Südamerika ab. Bis alle Satelliten in einer Höhe von 23.222 Kilometern ausgesetzt sind, sollte die Mission rund vier Stunden dauern - hier im Livestream. Dann wären 26 von insgesamt 30 geplanten Satelliten im All.