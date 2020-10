Rakete von Jeff Bezos Blue Origin testete Mondlandetechnik

Mit der New-Shepard-Rakete von Blue Origin wurde die Technologie getestet, mit der Menschen im Jahr 2024 erneut auf den Mond gebracht werden sollen. Die Rakete nutzte das Mondlandesystem der NASA namens SPLICE (Safe and Precise Landing – Integrated Capabilities Evolution).

Dieses besteht aus zwei Sensoren, einem Computer und fortschrittlichen Algorithmen. Mit dem System könnte man künftig bemannt oder unbemannt auch in gefährlichen Regionen, bestehend aus Geröll, oder in der Nähe von Kratern, präzise landen. Nicht nur am Mond, sondern auch am Mars.

Bei dem siebenten Test des Unternehmens sollte überprüft werden, wie die unterschiedlichen Elemente aufeinander abgestimmt sind. Die Kapsel an der Spitze der Rakete, die künftig bis zu sechs Passagiere ins All befördern soll, erreichte dabei eine Höhe von 106 Kilometern. Nach dem Erreichen der Flughöhe wurde sie von der Rakete getrennt. Beide Komponenten landeten nach wenigen Minuten wieder erfolgreich auf die Erde.