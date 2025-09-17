Flug zur ISS: Triebwerksausfall beim neuen Raumschiff Cygnus XL

Das Andockmanöver, das für Mittwoch geplant war, muss nun verschoben werden.

Eigentlich hätte das von Northrop Grumman gebaute Frachtschiff Cygnus XL am heutigen Mittwoch an der Internationalen Raumstation ISS andocken sollen. Daraus wird nun aber nichts, da es zu Problemen mit dem Triebwerk kam.

Die NASA teilte mit, dass das Triebwerk während zweier geplanter Zündungen am frühen Dienstagmorgen vorzeitig abgeschaltet wurde. Eigentlich wollte man das Raumschiff mit dem Manöver in einen näheren Orbit zur Raumstation bringen, wie es heißt. Alle anderen Systeme würden aber wie geplant funktionieren.

NG-23

Cygnus war am Sonntag erfolgreich mit einer SpaceX Falcon-9-Rakete von der Cape Canaveral Space Force Station gestartet.