Von Sterne beobachten bis zu nachhaltiger Software: #rC3 gestartet

Am Montag startete die „remote Chaos Experience“ aka #rC3 des Chaos Computer Club (CCC) online. Normalerweise findet um diese Jahreszeit immer der Chaos Communication Congress mit rund 17.000 Besuchern in diversen Messehallen (zuletzt mehrmals in Leipzig) statt, doch dieses Jahr musste er wie bereits im vergangnen Jahr wegen Corona ausfallen.



Einen „Superspreader-Event“ wollte das Organisationsteam auch dieses Jahr vermeiden, daher entschied man sich dafür, stattdessen erneut einen Online-Event durchzuführen. „Mit dem Computer Kunst und Schönes schaffen, das kriegen wir auch im digitalen Raum hin“, sagte Hackerin Lilith Wittmann vom Kollektiv "Zerforschung" bei der Eröffnung der zweiten rC3 am Montag.

2D-Welt und Vorträge als Streams

Wer ein Ticket ergattert hat (auch eine Online-Veranstaltung lässt sich nicht unbegrenzt skalieren), kann ab Montagmittag in der „2D-Welt“ das Congress-Feeling zumindest ein wenig aufleben lassen. In der 2D-Welt können Avatare mit Nicknames durch die Räume und Assemblies huschen und dort mit bis zu vier Personen zusammentreffen und video- oder audio-chatten. Die berühmt-berüchtigte „Fairydust“ ist in der virtuellen Welt ebenso vorhanden, wie das beliebte „Bällebad“. Vergangenes Jahr überzeugte die 2D-Welt auf jeden Fall. Sie wurde außerdem von zahlreichen Hackerspaces weitergeführt und in eigenen Instanzen weiterverwendet.



Für alle, die kein Ticket haben, bleiben die Vorträge, die auf media.ccc.de live übertragen und im Anschluss der rC3 auch archiviert werden. Das Programm der einzelnen Chaos-Stages findet sich im sogenannten „Fahrplan“.