Wie Nanopartikel helfen, den "Steffl" zu erhalten

Nanopartikel finden unterschiedliche Anwendungen. In der Lebensmittelindustrie sorgen sie unter anderem bei Salz, Gewürzen oder Kaffeepulver dafür, dass diese Pulver nicht verklumpen. In der Medizin hingegen könnten sie in Zukunft als Transportmittel zum Einsatz kommen, um beispielsweise Wirkstoffe nur in bestimmte Zellen einzubringen.

Ein Forschungsteam der Brown University, des Baylor College of Medicine und der Rice University wollen die Teilchen hingegen nutzen, um künftig bestimmte Hirnregionen beim Menschen zu aktivieren. So könnten neurologische Erkrankungen minimalinvasiv behandelt werden.

Genmanipulierte Fliege

Um dafür einmal nötige Methoden entwickeln zu können, hat das Team eine Technik zur Anwendung gebracht, mit der sie die Nervenzellen von genmanipulierten Fruchtfliegen gezielt und fast in Echtzeit „fernsteuern“ können. In einem Experiment mit den Fliegen haben die Forscher*innen in einem speziellen Ionenkanal im Nervensystem Nanopartikel eingepflanzt. Diese Teilchen lassen sich über ein Magnetfeld erhitzen und der Kanal per Hitze wiederum aktivieren und fernsteuern.

Dank der Nanopartikel könnten Neuronen laut den Projektbeteiligten etwa 50 Mal schneller aktiviert werden als mit bereits etablierten Methoden zur magnetischen Stimulation. „Die Fernsteuerung ausgewählter neuronaler Schaltkreise mit Magnetfeldern ist so etwas wie ein heiliger Gral für die Neurotechnologie. Unsere Arbeit ist ein wesentlicher Schritt in diese Richtung, denn sie erhöht die Geschwindigkeit der magnetischen Fernsteuerung und nähert sie damit der natürlichen Geschwindigkeit des Gehirns an“, sagt der Forschungsleiter Jacob Robinson von der Rice University.

Mit dieser Art der Nanotechnologie hofft das Team, das Sehvermögen von blinden Menschen durch die Stimulierung von gewissen Regionen des Gehirns teilweise wiederherzustellen und den Betroffenen ein Sehgefühl zu vermitteln.