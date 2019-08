Riesige Mars-Raketen: SpaceX zeigt erste Bilder

Der Traum vom Marsflug scheint näher zu rücken. Für den 24. August kündigte Musk in einem Twitter-Thread die Design-Präsentation für die beiden Mars-Raketen MK1 und MK2 an. Er ließ sich von einer Nutzerin überzeugen, die Starship-Station in Boca, Texas, als Location für das Event zu wählen. Dann werden neue Informationen zur Bauweise und Ausstattung der Raketen erwartet. Laut Musk sei die Rakete in Boca bis zum 24. August auch fast "flugfähig".