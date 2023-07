Roboter testet Drogen bei Musik-Festival

Kommendes Wochenende wird ein Roboter zum ersten Mal auf dem Musikfestival Shambhala in Kanada Drogen testen. Die tragbare Maschine wurde von den Forschenden Jason Hein und Sarah Guzman von der University of British Columbia mit Unterstützung des kanadischen Gesundheitsministeriums entwickelt. Per Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, eine analytische Methode in der Chemie, werden unterschiedliche Substanzen identifiziert.

Der Roboter automatisiert aber einen Großteil des Prüfvorgangs. Laut Hein sollte der Roboter so einfach funktionieren, wie zum Kiosk zu gehen. Verbraucher*innen sollen einfach eine Probe abgeben können, alles andere würde im Backend erledigt.

Personal vor Ort

Auf dem Festival in British Columbia wird der Roboter der Aufgabe nachgehen, unterschiedliche Substanzen, wie das Opioid Fentanyl, in Proben in rund 15 Minuten zu identifizieren. „Wenn er funktionieren soll, muss er das Labor verlassen. Wir wollen sicherstellen, dass er tatsächlich im Feld eingesetzt werden kann“, sagt der Forscher gegenüber Castanet.

Ein medizinisches Personal, das vor Ort sein wird, werde ebenfalls Tests durchführen. „Sie helfen uns, indem alle eingehenden Proben mit den etablierten Techniken abgeglichen werden, damit wir wissen, was funktioniert", heißt es weiter.