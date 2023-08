Abstürzende russische Rakete erschüttert Häuser in Australien

Die Trümmer der Raketenstufe einer russischen Sojus erzeugten einen Feuerball am Nachthimmel.

Teile einer russischen Rakete sind nach ihrem Wiedereintritt Montagnacht südlich von Australien abgestürzt. Sie erzeugten einen Feuerball und Überschallknall . Laut 7News Australia ließ der Druck, der dabei entsteht, wenn ein Objekt die Schallmauer durchbricht, Häuser in ganz Victoria erschüttern.

Laut dem Astrophysiker Jonathan McDowell handelte es sich um eine dritte Stufe einer Sojus-Rakete, die am gleichen Tag einen Glonass-Navigationssatelliten ins All befördert hatte. Die Mission wurde am Montag vom russischen Kosmodrom Plessezk gestartet.

Stufe landet im Ozean

Die Raketenstufe traf die Erdatmosphäre mit mehreren Kilometern pro Sekunde, wie Michael Brown von der School of Physics and Astronomy der Monash University in Melbourne erklärt. Die Teile landeten schließlich im Ozean, südöstlich von Tasmanien.