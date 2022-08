Russland zeigt Modell seiner neuen Raumstation

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat nun zum ersten Mal ein Modell der geplanten Raumstation gezeigt. Das Modell war auf einer Messe der Rüstungsindustrie zu sehen, die in der Nähe von Moskau stattgefunden hat.

Russland will sich bekanntlich von der Internationalen Raumstation ISS zurückziehen. Nach 2024 soll der Ausstieg stattfinden und vor 2030 will Russland mit dem Bau seiner eigenen Raumstation beginnen.

ROSS wird in 2 Phasen errichtet

Die russischen Staatsmedien haben die Station „ROSS“ getauft, einen offiziellen Namen hat sie aber noch nicht. Sie soll in 2 Phasen errichtet werden. Phase 1 besteht aus 4 Modulen. In Phase 2, die in den Jahren 2030 bis 2035 starten soll, folgen 2 weitere Module und eine Service-Plattform.

Wenn ROSS fertiggestellt ist, soll sie Platz für 4 Kosmonaut*innen haben. Im Gegensatz zur ISS soll sie nicht durchgängig bemannt sein. Zweimal pro Jahr sollen Raumfahrer hinfliegen und dann mehrere Wochen am Stück dort verbringen.

Das Design der Raumstation ist nicht fix und könnte sich noch ändern. In der Weltraum-Community wird gemutmaßt, dass Roskosmos das Modell schnell zusammengeschustert hat, um der NASA und ESA zu zeigen, dass man es ernst meint mit dem Ausstieg aus der ISS.

Russland kündigte den Ausstieg schon 2021 an

Russland hatte schon Mitte 2021 angekündigt, sich von der ISS zurückziehen und eine eigene Raumstation bauen zu wollen. Damals sagte die Roskosmos, der Rückzug würde ab 2025 beginnen.

Mit dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine und den damit verbundenen Sanktionen der westlichen Staaten, wurde der ISS-Ausstieg instrumentalisiert. Roskosmos drohte mehrmals den Ausstieg vorzuziehen und die ISS abstürzen zu lassen, indem das russische Modul abgekoppelt wird, welches die für Kurskorrekturen nötigen Triebwerke hat. Passiert ist das bisher nicht.