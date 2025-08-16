Russland schickt 75 Mäuse und 1000 Fliegen in die Erdumlaufbahn

Der Forschungssatellit „Bion-M No. 2“ soll u.a. Erkenntnisse zum Einfluss der Strahlenbelastung auf Lebewesen liefern.

Der russische Satellit Bion-M No. 2 wird gerade für seine Reise ins All vorbereitet, nachdem sein Start mehrmals um Jahre verschoben worden war. Am 20. August soll er mit einer Sojus-2.1b-Rakete von Kasachstan aus in die Umlaufbahn geschossen werden, wie Space.com berichtet.

An Bord sind 75 Mäuse und mehr als 1000 Fruchtfliegen. Außerdem transportiert der Satellit Zellkulturen, Mikroorganismen und Pflanzensamen.

Weltraum-Mäuse für die Medizin

Laut IMBP, der staatlichen russischen Forschungsinstitution für Weltraum-Biologie, soll Bion-M No. 2 u.a. die Effekte von Mikrogravitation auf die Strahlungsempfindlichkeit von Organismen untersuchen. Das soll bei der Planung künftiger Weltraum-Missionen hilfreich sein.

➤ Mehr lesen: Mäuse im All zeigen besorgniserregende Veränderung

Mäuse eignen sich dafür laut der russischen Weltraumagentur Roskosmos besonders gut, weil ihre Gene den menschlichen einigermaßen ähneln und sie so kurze Lebenszyklen haben, dass Veränderungen ggf. leicht über Generationen hinweg beobachtet werden können.

Mäuse in 3 Gruppen

Für die Studie gibt es 3 Gruppen an Mäusen. Eine im Weltall, eine auf der Erde in ähnlichem Lebensraum wie auf dem Satelliten als Kontrollgruppe, sowie wie eine dritte unter gewöhnlichen Bedingungen auf der Erde.

Mit Kameras und Sensoren können die Weltraum-Mäuse in Echtzeit überwacht werden. Jeder Maus-Behälter ist mit Fütterungs-, Licht-, Belüftungs- und Abfallentsorgungssystemen ausgestattet.

Polare Umlaufbahn

Berichten zufolge soll sich der Satellit auf einer Höhe von etwa 800 Kilometern um die Pole bewegen und für 30 Tage im All bleiben. Diese Umlaufbahn soll die Strahlungsintensität gegenüber der Vorgängermission, die 2013 stattfand, vervielfachen. Die erwartete Strahlungsdosis des 30-tägigen Flugs entspricht einem 3-jährigen Aufenthalt auf der ISS.