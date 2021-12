Proben von Asteroid Ryugu untersucht: Dunkel und fragil

Vor knapp einem Jahr landete die japanische Sonde Hayabusa 2 in der Wüste Australiens. Sie kam vom Asteroiden Ryugu, wo sie Materialproben eingesammelt hatte. Diese hatte sie 2 Jahre vorher eingesammelt und zur Erde gebracht. Es handelt sich dabei lediglich um 5,4 Gramm. Damit gelangte erst zum 4. Mal in der Forschungsgeschichte nicht-irdisches Material zur Erde.

Forscher*innen haben sich jetzt ausgiebig mit den Bodenprobem von Ryugu beschäftigt und die Ergebnisse in der Fachzeitschrift „Nature Astronomy“ veröffentlicht. Ryugu ist 300 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das Material wurde in einem speziellen Labor in Japan untersucht und hat sich laut den Forscher*innen als dunkel, porös und fragil herausgestellt.