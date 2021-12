140 Meter großer Asteroid fliegt zu Weihnachten an der Erde vorbei

Am 24. Dezember wird ein großer Asteroid relativ nahe die Erde passieren.

Am Freitag ist nicht nur Weihnachten, es steht auch der Vorbeiflug von 2016 TR54 an. Dabei handelt es sich um einen Asteroiden, den die Europäische Weltraumorganisation ESA auf eine Größe von 140 Meter schätzt. Bei der NASA hat man seinen Durchmesser zwischen 100 und 230 Meter berechnet.

Laut ESA wird sich der Asteroid der Erde auf bis zu 6,5 Millionen Kilometer nähern - also in etwa die 17-fache Entfernung zwischen Erde und Mond. Das entspricht in etwa 0,043246 AU (Astronomische Einheiten).

Das nächste Mal besucht uns 2016 TR54 2038, dann allerdings in größerer Entfernung.

Nächste Asteroiden

Ein noch größerer Asteroid wird uns noch vor Jahresende mit einem Vorbeiflug beehren. 2017 AE3 hat laut ESA einen Durchmesser von 150 Metern und wird am 29. Dezember in „lediglich” 3,8 Millionen Kilometer Entfernung vorbeifliegen.

Das nächste große Objekt wird (7482) 1994 PC1 mit einem Durchmesser von etwa 1.000 Meter sein. Der Asteroid wird sich der Erde auf knapp 2 Millionen Kilometer nähern. Der Vorbeiflug wurde für 18. Jänner berechnet.