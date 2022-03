Video: Sahara-Staub verbreitet sich über Österreich

In den kommenden Stunden und Tagen wird die riesige Staubwolke auch über den Osten Österreichs hinwegziehen und auch weite Teile des restlichen Europas erreichen.

Zahlreiche Fotos und Videos zeigen Sahara-Staub

Sollte es zu Niederschlag kommen, wird der Sand durch den Regen aus der Atmosphäre gewaschen. Ohne Niederschlag sinkt der Saharastaub in immer tiefere Luftschichten und landet schließlich am Boden. In diesem Fall ist mit massiv erhöhten Feinstaubwerten zu rechnen.

Im Laufe eines Jahres transportieren großräumige Luftströmungen insgesamt geschätzte 500 Millionen Tonnen Saharastaub über den Erdball, schreibt das Schweizer Wetterportal meteonews. In den sozialen Medien finden sich bereits zahlreiche Fotos und Videos, die einen rötlich-braunen Himmel zeigen.