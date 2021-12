So hat China das Wetter manipuliert

China forscht seit Jahren an Mitteln, um das Wetter zu beeinflussen. Laut einer neuen Studie der Tsinghua Universität in Peking wurde das Wissen jetzt eingesetzt, um bei der 100-Jahr-Feier der Kommunistischen Partei für Schönwetter zu sorgen, berichtet der Guardian.

Bisher gab es unbestätigte Gerüchte, dass China bereits in der Vergangenheit das Wetter manipuliert hat. Auch bei den Olympischen Spielen 2008 soll das passiert sein. Laut der Studie gäbe es jetzt aber deutliche Hinweise darauf, dass das am 30. Juni 2021 passiert sei.

Wolken wurden mit Raketen geimpft

China habe demnach die Technik „Cloud Seeding“ (Wolkenimpfung) eingesetzt. Dabei wird Silberiodid in der Wolkenschicht freigesetzt. Wassertröpfchen formen sich in Clustern um diese Partikel, was die Chance auf Regen erhöht.

Am 30. Juni, dem Tag vor den Feierlichkeiten, habe die Regierung eine 2-stündige Cloud-Seeding-Operation vorgenommen. Bewohner*innen der Bergregion rund um Peking hätten gesehen, wie Raketen in den Himmel geschossen wurden. Diese sollen laut der Studie das Silberiodid freigesetzt haben.

Der darauf folgende künstliche Regen hatte 2 gewünschte Effekte. So gab es am Tag der Feier weniger Wolken am Himmel. Außerdem stieg durch den Regen die Luftqualität, weil Schmutzpartikel zu Boden geschwemmt wurden. Die Luftqualität stieg dadurch auf der WHO-Skala von „moderat“ zu „gut“. Schon Tage vor der Feier wurde Fabriken in und rund um Peking angeordnet, die Produktion einzustellen, um den Smog zu reduzieren. Allerdings gab es in der Zeit kaum Wind, weshalb der bereits bestehende Smog nicht weggeweht wurde.