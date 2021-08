Wie mit Handymasten Extremwetter vorhergesagt wird

Prognose-Modelle für 6 bis 12 Stunden

„Derzeit werten wir die Daten von Juli und August aus. Wir können damit bereits sehr gut erkennen, wo Unwetter durchgezogen sind“, sagt Eigner. Diese Daten werden dabei mit jenen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) verglichen. „Auf diesem Weg wird verifiziert, ob die Prognosen übereinstimmen“, sagt Eigner.

Anhand der Analyse der Rohdaten will das FH-Team Prognose-Modelle erstellen, die ein Unwetter mindestens 6 Stunden vorher vorhersagen können, im Idealfall bis zu 12 Stunden. Mittels Machine Learning wird nun als Nächstes eine künstliche Intelligenz (KI) trainiert, die mit den Daten gefüttert wird. „Diese lernt durch die Daten, was als normales Wetter zu bewerten ist und was ein Extremereignis darstellt“, so Eigner. Sie lernt also zu erkennen, auf was für Parameter man achten muss, wenn sich ein Unwetter zusammenbraut.

Fehlende Masten liefern ungenauere Analysen

In manchen Gegenden funktioniert die Analyse des Wetters mit Mobilfunkdaten besser, in manchen schlechter. Das liegt daran, dass in weniger dicht besiedelten Gebieten weniger Richtfunkmasten zu finden sind. „Ein Gesamtbild lässt sich aber überall recht gut erstellen“, sagt Eigner.

Die neue Mobilfunkgeneration 5G spielt in einem ersten Schritt des Projekts übrigens noch keine Rolle. „Wir verwenden diese aktuell noch nicht, da noch nicht alle Richtfunkmasten diese neue Technologie unterstützen“, erklärt der FH-Forscher. „In den nächsten Jahren wird das aber sicherlich eine Rolle spielen und wird die Daten noch präziser machen.“

Bis Ende des Jahres will man die Regen- und Niederschlagsmenge bei Extremwetterereignissen voraussagen können. Diese Daten sollen dann unter anderem der ZAMG ergänzend zu den bisherigen Daten zur Verfügung gestellt werden, damit die Vorhersagen noch präziser werden.

Das Projekt wird auch vom Landwirtschaftsministerium und der FFG gefördert. Derzeit ist es rein darauf ausgelegt, Regenereignisse zu erfassen. „Wir haben schon gesehen, dass es auch möglich ist, Sturm oder Nebel anhand dieser Daten vorherzusehen. Das könnten wir eventuell in einem Folgeprojekt analysieren“, so Eigner.

