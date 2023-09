Austro-Satellit PRETTY startet ins All: Das ist seine Aufgabe

An Bord des 10 mal 10 mal 34 Zentimeter großen Nanosatelliten befinden sich 2 Instrumente , die einen wichtigen Beitrag zur internationalen Forschung leisten sollen. Hauptauftragnehmer Beyond Gravity entwickelte das erste, einen Reflektometer .

Österreich schickt mit PRETTY ( P assive RE flectome T ry and dosime T r Y ) bald seinen 5. eigenen Satelliten ins All. Am 4. Oktober wird der zu 100 Prozent in Österreich entwickelte und gebaute Satellit an Bord einer europäischen Vega-Rakete an seinen Einsatzort gebracht. In 550 km Höhe umkreist er dann die Erde.

Ziel ist es, auf der gesamten Welt Klimadaten zu sammeln, etwa über die Dicke der Eisflächen und die Höhe der Ozeane. In 90 Minuten fliegt PRETTY einmal um die Erde, in 2 Wochen hat er die gesamte Erde vermessen. Er fliegt in einem sonnensychronen Orbit, also scannt einen Ort auf der Erde immer zur gleichen Ortszeit. Dadurch lassen sich die Daten später besser vergleichen. Auswerten wird sie ein internationales Team an Wissenschaftler*innen. Danach werden sie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Strom- und platzsparende Bauweise

Das Besondere an diesen Messungen ist auch die Methode. “Normalerweise nutzen Radartechnologien einen aktiven Transmitter, der entsprechende Leistung braucht. Das ist bei einem so kleinen Satelliten nur schwer zu implementieren”, erklär Andreas Dielacher, Systemingenieur bei Beyond Gravity, gegenüber der futurezone. Da man aber auf GNSS zurückgreift, ist nur ein passiver Transmitter nötig.

So spart man Strom und verdeutlicht, dass auch Nanosatelliten mit geringeren Möglichkeiten einen wichtigen Beitrag für die Wissenschaft leisten können. Abgeleitet wurde die Technologie von den Navigationsreceivern, die Beyond Gravity regelmäßig für Satelliten von NASA oder ESA liefert. Sie sorgen dafür, dass deren genaue Position bestimmt werden kann.