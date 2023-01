So wird Österreichs nächster Satellit für den Abflug vorbereitet

PRETTY ist der insgesamt erst sechste österreichische Satellit . Er ist 30 Zentimeter hoch, 10 Zentimeter breit und 10 Zentimeter tief und zählt damit wie seine 5 Vorgänger zur Kategorie der Nanosatelliten. Er hat eine Masse von 4,6 Kilogramm und soll künftig auf einer Umlaufbahn im niederen Erdorbit in 565 Kilometer Höhe um die Erde schwirren. Von dort aus soll er mit Hilfe seiner 2 Instrumente winzige Unterschiede in der Meereshöhe feststellen sowie Strahlung im Weltraum messen.

Die futurezone zu Besuch an der TU Graz, wo gemeinsam mit Beyond Gravity Österreichs nächster Satellit, PRETTY, entwickelt wurde

Verschmutzungsfrei im Reinraum

Derzeit sitzt PRETTY noch in einem Keller an der TU Graz, in einem so genannten Reinraum. Dort soll er möglichst frei von Verunreinigungen bleiben, weshalb man sich ihm nur mit Laborkittel, Haube und Patschen über den Schuhen annähern darf. Durch einen Vorraum gelangt man in das Labor, in dem der Satellit auf einem Arbeitstisch steht. Er ist mit einem Testgerät verkabelt und gibt keinen Mucks von sich.

Seitlich eingeklappt erkennt man die Solarmodule, die den Satelliten im All mit Strom versorgen werden. An der Vorderseite sieht man 2 flache Antennen. Eine davon dient einem passiven Reflektometersystem, die andere einem Strahlungsdetektor (Dosimeter). Die beiden Instrumente verleihen PRETTY auch seinen Namen: Passive REflectromeTry and DosimeTrY.

Signale von GPS-Satelliten recyceln

Das erste Instrument könne man sich wie eine Art Radar vorstellen, erklärt Heinrich Fragner von Beyond Gravity. Das vormals als RUAG Space bekannte Unternehmen hat PRETTY gemeinsam mit der TU Graz entwickelt. Funkwellen, die von der Erdoberfläche reflektiert werden, können mit Hilfe des passiven Reflektometers aufgefangen werden, um den Wasserpegel des Meeres zu messen. Auf wenige Zentimeter genau kann man dadurch Höhenunterschiede feststellen. Auf den Ozeanen der Welt entdeckt man so Erhöhungen und Einbuchtungen, die u.a. mit Meeresströmungen zusammenhängen.

Mit dem Verfahren kann aber auch die Dicke von Eis an den Polkappen gemessen werden, sowie die Dimensionen der Eisflächen. Die Strahlen, deren Reflexionen PRETTY einsammelt, werden nicht vom Satelliten selbst ausgesendet. Stattdessen werden jene Signale verwendet, die Navigationssatelliten ständig abgeben. Die Satelliten des europäischen Galileo-Netzwerks und des US-amerikanischen GPS dienen als Quellen. "Damit produzieren wir keine zusätzlichen elektromagnetischen Wellen, sondern betreiben quasi Recycling", sagt Fragner.

Aufgefächerter Zwilling

2 Meter neben dem Satelliten steht im Labor eine flache Kiste, der den so genannten "Flatsat" enthält. Alle Komponenten des Satelliten sind hier in der Ebene aufgefächert. Es ist ein Zwilling des Satelliten, der wunderbar veranschaulicht, was alles in dem schuhschachtelgroßen Endresultat steckt. "Man sieht dadurch ganz gut, welche Herausforderung es ist, all das in den Satelliten hinein zu packen", sagt Manuela Wenger von der TU Graz. Sie ist Teil des vierköpfigen Teams der Universität, die mit tatkräftiger Unterstützung durch Studierende seit 4 Jahren an PRETTY arbeiten.