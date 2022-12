Neuer Satellit sorgt für bessere Prognosen von Unwetter

Mit „Meteosat Third Generation Imager-1“ (MTG-I1) soll heute, Dienstag, der erste Satellit einer neuen Generation von Wettersatelliten vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou (Französisch-Guayana) starten. Die neuen Raumsonden werden in den nächsten 2 Jahrzehnten aus einer geostationären Umlaufbahn verbesserte wichtige Daten für Wetterprognosen liefern. So wird eine bessere Vorhersage schwerer Unwetter erwartet. Mit an Bord ist Technik aus Österreich.

Für die dritte Generation der Meteosat-Wettersatelliten - insgesamt sind von dieser Serie 6 geplant - sind die Europäische Weltraumorganisation ESA und die Europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (Eumetsat) verantwortlich. Gefertigt wurde MTG-I1 von einem Konsortium aus über 100 europäischen Unternehmen unter der Leitung von Thales Alenia Space. Aus Österreich liefert die Wiener Weltraumfirma Beyond Gravity Austria Mechanismen, Elektronik und Thermalisolation für alle 6 MTG-Satelliten.

Messung von Druck, Temperatur und Wassergehalt

Die neuen Wettersatelliten sollen Unwetter schneller erkennen und vorhersagen, um rechtzeitig warnen zu können. Dazu dienen u.a. 2 neue Instrumente an Bord der Sonde: Der „Flexible Combined Imager“ erzeugt alle 10 Minuten Bilder von Europa und Afrika, der „Lightning Imager“ kartiert kontinuierlich Blitze zwischen Wolken und von Wolken zum Boden. Von den schneller verfügbaren Bildern mit höherer Auflösung wird ein erheblicher Fortschritt für die Vorhersage von sich schnell entwickelnden Unwetterereignissen erwartet.

„Wenn wir in Zukunft die Abendnachrichten einschalten, wird die Wettervorhersage noch zuverlässiger und die Satellitenbilder noch genauer sein“, erklärte Beyond Gravity Austria-Chef Manfred Sust in einer Aussendung.