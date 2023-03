Sauerstoff im All könnte dabei helfen, Aliens zu finden

Ein Forschungsteam hat ein Sauerstoffisotop im All entdeckt, das bei der Suche nach Aliens helfen könnte. Das Isotop Oxygen-18 (O-18) wird auch als „schwerer Sauerstoff“ bezeichnet und entsteht konkret durch Photosynthese. Er wird auf der Erde also von Pflanzen und Bakterien produziert und in den Weltraum freigesetzt. Sollten auch andere Planeten eine solche Biosignatur aufweisen, könnte das auf außerirdisches Leben hindeuten.

O-18 ist normalerweise in Höhen bis zu 60 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt nachweisbar. Bei dieser Höhe spricht man vom unteren Teil der Mesophäre. Nun wurden hohe Konzentrationen des schweren Sauerstoffs aber auch in Höhen von 200 Kilometer nachgewiesen, also in der Thermosphäre.

Leben auf habitablen Exoplaneten

Das Team des Max-Planck-Intituts für Radioastronomie unter der Leitung von Helmut Wiesenmeyer hat das Isotop mithilfe von Daten des bereits ausrangierten NASA-Teleskops Stratopheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) entdeckt. Das Team hatte das vom Mond stammende Infrarotlicht gemessen. Die Forscher*innen haben beobachtet, dass dieses Licht auch in der Thermosphäre von den Sauerstoffisotopen absobiert wird.