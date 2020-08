Schnellster Stern aller Zeiten entdeckt

Fortschrittliche Technik

Laut den Forschern waren diese superschnellen Sterne in der Vergangenheit schwer zu entdecken, zumal sie so nah am Zentrum von Sgr A* liegen. Mithilfe des Very Large Telescope in Chile und fortschrittlichen Analysetechniken war dies nun aber möglich.

Die Studie, veröffentlicht im Astrophysical Journal, deutet darauf hin, dass es noch mehr derartiger ultra-schnellen Sterne geben könnte, die um Schwarze Löcher wie Sgr A* kreisen.