Schon vor 30.000 Jahren lebten Menschen in Amerika

Die ersten Menschen haben offenbar schon sehr viel früher als bisher angenommen auf dem amerikanischen Kontinent gelebt. Dies geht aus zwei am Mittwoch in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichten Studien hervor.

Wissenschafter der Universidad Autónoma de Zacatecas entdeckten demnach in einer Höhle in Zentralmexiko Steinwerkzeuge, die belegen, dass bereits vor mindestens 30.000 Jahren Menschen in Amerika lebten - und damit etwa 15.000 Jahre früher als angenommen.

Höhle als Fundort

"Unsere Forschung liefert neue Beweise für die frühe Präsenz des Menschen in Amerika", sagte Ciprian Ardelean, Archäologe an der Universidad Autonoma de Zacatecas und Hauptautor einer der Studien. Die Forscher entdeckten demnach in der Chiquihuite-Höhle im mexikanischen Hochland unter anderem 1.900 Steinwerkzeuge. Eine Radiokarbondatierung ergab, dass die ältesten Funde zwischen 33.000 und 31.000 Jahre alt sind und die Höhle rund 20.000 Jahre lang besiedelt wurde. Die Forscher stießen bereits 2012 auf die Höhle, die Werkzeuge wurden jedoch erst 2017 bei Ausgrabungen entdeckt.

Menschliche Knochen oder DNA wurden in der Höhle nicht gefunden. Die Machart der Werkzeuge deutet den Archäologen zufolge jedoch auf eine bisher unbekannte Steinkultur hin. "Es ist wahrscheinlich, dass Menschen diesen Ort relativ konstant nutzten, möglicherweise in wiederkehrenden saisonalen Perioden, die Teil größerer Migrationszyklen waren", schlussfolgern die Wissenschafter.