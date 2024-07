Im arktischen Ozean tritt 300 Grad heiße Flüssigkeit aus

Forscher haben in über 3.000 Meter Tiefe heiße Quellen gefunden. Diese Hydrothermalquellen liegen im Jøtul-Feld im arktischen Ozean zwischen Grönland, Norwegen und Spitzbergen.

Hydrothermale Quellen finden sich am Ozeanboden bevorzugt an Orten, an denen 2 Kontinentalplatten aufeinandertreffen. Oft entstehen dort Biotope mit Mikroorganismen und Tieren. So tief im Meer, wo kein Sonnenlicht hinkommt, sind die Quellen für die sogenannte Chemosynthese wichtig. Darunter versteht man einen Energiestoffwechsel von Organismen, der ohne Licht stattfindet.

