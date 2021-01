Schwedischer Weg: "Machen nicht viel anders, als andere Länder"

Am Donnerstag war Tegnell auf Einladung der Österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit AGES bei einem virtuellen Event zu Gast. Er sieht Schwedens Weg nicht grundsätzlich als besonders an: “Unsere Maßnahmen sind ähnlich, wie die anderer Länder.”

Aktuell gelten in Schweden eine Reihe von Maßnahmen. Der Besuch von Pflegeheimen ist untersagt, genauso wie Versammlungen von über 8 Menschen. In der Gastronomie gelten Social-Distancing-Regeln, Alkohol darf nur bis 20:00 verkauft werden. Oberstufen und Universitäten sind im Distance Learning und es gibt Reiseeinschränkungen.

Dazu kommen auch eine Reihe von freiwilligen Empfehlungen. So soll gegenüber anderen Menschen ein Abstand von 1 bis 2 Meter gewahrt werden. Auf nicht unbedingt notwendige Reisen soll verzichtet werden, wo möglich sollte im Home Office gearbeitet werden. Dazu kommt die generelle Empfehlung zur Wahrung der Händehygiene.

Krankenstand

Positiv sei laut Tegnell auch eine Anpassung des Sozialsystems gewesen. So können Arbeitnehmer in Schweden ohne ärztliche Bestätigung bis zu 14 Tage lang in Krankenstand gehen. Tegnell verteidigt auch die Entscheidung, dass Schulen für die Unterstufen geöffnet sind. So seien etwa Lehrer nicht öfter krank als Menschen in anderen Berufen. Dies zeige, dass Schulen ein sicherer Ort seien. Eine Studie in Österreich zeigte zuletzt, dass Corona an Schulen ähnlich verbreitet, wie bei der Gesamtbevölkerung sei.

Laut Tegnell würden freiwillige Maßnahmen in Schweden deswegen wirken, weil es ein hohes Vertrauen in die Behörden und in das Gesundheitssystem gebe. 80 Prozent der Menschen haben laut einer Studie ihren Alltag angepasst, um den Social-Distancing-Empfehlungen zu folgen. Mobilfunkdaten würden außerdem nahelegen, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung auch daran hält, auf unnötige Reisen innerhalb des Landes zu verzichten.