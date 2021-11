Simulation zeigt wie Sterne von Schwarzem Loch geschreddert werden

Was passiert, wenn Sterne Schwarzen Löchern zu nahe kommen, zeigt eine Simulation von Supercomputern.

Astrophysiker*innen haben in einer Reihe von Simulationen 8 verschiedene Sterne mit Schwarzen Löchern in Kontakt gebracht und aufgenommen was dann passiert, berichtet Science Alert.

Dazu haben die Wissenschaftler*innen vom deutschen Max Planck Institut 6 virtuelle Schwarze Löcher mit Massen zwischen dem 100.000- und 50-Millionen-fachen der Sonne geschaffen und sie jeweils auf 8 verschiedene Sterne mit Massen zwischen dem 0,15- und 10-fachen der Sonnenmasse treffen lassen.