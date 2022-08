Mondrakete auf Startrampe: Der Countdown beginnt demnächst

Die SLS-Rakete und das Orion-Raumschiff sind bereit für die Artemis I Mission. In den nächsten Wochen soll der Mond umkreist werden.

Rund 10 Stunden hat es gedauert, bis die riesige Mondrakete auf der Startrampe angekommen ist. Nun steht das neuartige Space-Launch-System (SLS) inklusive Orion-Raumschiff bereit und wartet auf die nächsten Schritte der Artemis I Mission.

Die NASA peilt einen Start am 29. August an. Ab 14:33 Uhr (MESZ) besteht an diesem Tag ein 2-stündiges Zeitfenster innerhalb dessen, die Riesenrakete starten könnte. Der 2. und 5. September sind als mögliche Ausweichtermine vorgesehen.