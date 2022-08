Gase von der Erde in Mondgestein gefunden

Das bestätigt auch eine neue Untersuchung von 6 Mondmeteoriten , die die NASA in der Antarktis entdeckte. Im Zuge ihrer Doktorarbeit identifizierte die Forscherin Patrizia Will von der ETH Zürich Spuren von Helium und Neon in den Gesteinsproben. Dies deute darauf hin, dass der Mond die Edelgase einst aus dem Erdmantel übernommen habe.

Edelgasse stammen von der Erde

Will identifizierte die beiden Edelgase im separierten Glas der Gesteinsproben, dass durch vulkanische Aktivität am Erdtrabant entstand. Dadurch konnte der Sonnenwind als Quelle für Neon und Helium ausgeschlossen werden. "Dass wir zum ersten Mal Edelgase in basaltischen Materialien vom Mond gefunden haben, die nicht aus dem Sonnenwind stammen können, ist eine aufregende Entdeckung", sagt Will in einer Mitteilung.

Wie konnte die beiden chemischen Elemente im Mondgestein überdauern? Die Forscher*innen erklären sich das Phänomen so: Das an die Oberfläche dringende Magma des vulkanischen Mondes erstarrte, Glaspartikel bildeten sich und schlossen Helium und Neon ein. Immer mehr Lava legte sich über die Elemente und konservierte sie - ein chemischer Fingerabdruck entstand. Das Mondmaterial mit den konservierten Edelgasen gelangte schließlich per Meteorit zur Erde.