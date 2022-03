Warum die NASA 50 Jahre wartete, um versiegelte Mondprobe zu öffnen

1972 nahmen die Astronauten Eugene Cernan und Harrison „Jack“ Schmitt , die den Mond betraten, in Metallrohren eine Probe vom Mondboden mit. In den Rohren steckt ein Gemisch aus Erde und Stein sowie Gase. Die Probe wurde versiegelt zur Erde transportiert. Doch es dauerte lange, bis die NASA dieses versiegelte Metallrohr nun tatsächlich öffnete - und zwar sehr lange. Zehn Präsidentschaftsverwaltungen lang befand sich die Probe verschlossen in einem Speziallabor der NASA. Erst jetzt wurde die Probe 73001 nach mehr als 50 Jahren geöffnet ( wir berichteten ). Doch warum dauerte das so lange? Was hat sich die NASA dadurch erhofft? „Wir haben darauf gewartet, dass die Instrumente besser werden“, sagte Ryan Zeigler , Apollo-Sample-Kurator der NASA, gegenüber Mashable. Jetzt stehen bessere Technologien zur Analyse des Gesteins zur Verfügung.

Vorbereitungen für die neue Mond-Mission

Die bisherigen Proben stammten alle von der Tageslichtseite des Mondes, aus der Nähe des Mondäquators. Die Probe 73001 soll Ausschluss darüber geben, welche Gase auf dem Mond austreten und was sich genau in dem gesammelten äquatorialen Gestein befindet. Vor der neuen Mission ist es wichtig, abschätzen zu können, was man am Südpol des Mondes entdecken könnte. Deshalb ist diese Probe für die NASA so wertvoll.



Das Artemis-Mondprogramm der NASA hat mit weiteren Verzögerungen zu kämpfen. Ursprünglich war der Start der Mission Artemis 1 im Februar geplant, später wurde er auf April verschoben. Am Donnerstag nannte die US-Weltraumbehörde Ende Mai, spätestens Anfang Juni als neuen Starttermin für den ersten großen Test der Raumkapsel Orion.