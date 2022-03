NASA schickt euren Namen rund um den Mond

Normalsterbliche können zwar (noch) nicht mit zum Mond fliegen, dafür aber ihr Name. Weltraum-Enthusiast*innen können ihn ab sofort in ein Webformular der NASA eintragen und im Rahmen des ersten unbemannten Testflugs der Artemis-Mission um den Mond fliegen lassen.

Mit dem Eintrag des Namens und eines persönliches Pins wird der „Boarding Pass“ erstellt. Alle registrierten Namen werden in der Folge auf einem USB-Stick abgespeichert. Der kommt an Bord der Orion-Raumkapsel, die mit der NASA-Trägerrakete Space Launch System (SLS) gestartet wird. Diese fliegt um den Mond herum und kommt dann zur Erde zurück.

Menschheit langfristig auf den Mond bringen

Laut der NASA soll dieser Flug den Weg für die Landung der ersten Frau und der ersten farbigen Person am Mond ebnen. Der Launch der SLS findet vom Launch Complex 39B am Kennedy Space Center in Florida statt. „Die Mission wird unser Engagement und unsere Fähigkeit demonstrieren, die menschliche Existenz auf den Mond und darüber hinaus zu erweitern“, schreibt die Weltraumagentur.

Generell soll die Artemis-Mission die erste von mehreren zunehmend komplexen Missionen sein, um die Menschheit langfristig auf den Mond zu bringen.

Launchtermin noch offen

Wann genau der Launch vonstattengehen soll, ist noch unklar. Das Artemis-Mondprogramm kämpft nämlich mit Verzögerungen.

Ursprünglich war der Start der Mission Artemis 1 im Februar geplant, später wurde er auf April verschoben. Vor wenigen Tagen nannte die US-Weltraumbehörde Ende Mai, spätestens Anfang Juni als neuen Starttermin.