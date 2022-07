Datenbrillen und Gedankensteuerung: Woran am 5G-Campus geforscht wird

Datenbrillen spielen bei Wartungsarbeiten mittlerweile eine große Rolle. Die sogenannten Augmented Reality (AR)-Brillen dienen Facharbeitern in Industriebetrieben dazu, die Hände freizuhalten, wenn sie Geräte warten. Wichtige Informationen zum Wartungsvorgang werden über die Brille eingespielt. Die bisher eingesetzten Brillen sind jedoch meistens sehr schwer und klobig.

Dass es auch anders gehen könnte, wird in der Smart Factory an der Technischen Universität (TU) in Graz gezeigt: Dort werden für solche Anwendungen Leichtbaubrillen getestet. Die notwendigen Daten werden bei diesen Geräten nicht in der Brille selbst gespeichert, sondern auf einem leistungsfähigen Rechner, der mittels 5G-Technologie mit der Brille kommuniziert.

Privates 5G-Campusnetz

In der 300 Quadratmeter großen smarten Fabrikshalle der TU gibt es auch ein eigenes 5G-Campusnetz. "Die Daten bleiben dabei im privaten Netz und die Latenzzeiten sind gering“, sagt Werner Kraus von Magenta beim Lokalaugenschein der futurezone. „Das sind die optimalen Rahmenbedingungen für die Zukunft der Produktion“, so Kraus.



„Es handelt sich hier um eine Pilotfabrik. Wir wollen Pioniere sein und Anwendungen testen, für die man ein privates 5G-Netz benötigt“, sagt Franz Haas, Vorstand des Instituts für Fertigungstechnik. In der Pilotfabrik wird unter anderem auch an einer Lösung gearbeitet, bei der es darum geht, dass eine Maschine selbstständig Anomalien im laufenden Betrieb erkennt. Man sei bereits so weit, dass Industriemaschinen diese erkennen können, heißt es. Jedoch könne diese dann noch nicht automatisch stoppen, erzählt ein Studierender, der das Projekt demonstriert.