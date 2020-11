SpaceX brachte GPS-Satelliten der dritten Generation ins All

Das private Weltraumunternehmen SpaceX brachte am Donnerstag erfolgreich einen GPS-Satelliten für die US Space Force ins All, berichtet Space.com. Es war bereits der zweite GPS-Satellit der 3. Generation, den das Unternehmen heuer im Auftrag des US-Militärs in den Orbit beförderte. Der erste startete im Juni.

Der Satellit soll den USA verbesserte GPS-Navigationsfunktionen sowie einen verbesserten Schutz vor Störungen bieten.