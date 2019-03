SpaceX-Raumkapsel erfolgreich zur Erde zurückgekehrt

Am Freitag um 14:45 Uhr ist die SpaceX-Raumkapsel Crew Dragon samt der Testpuppe Ripley genau nach Plan im Atlantik gelandet. Den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre scheint die Raumkapsel unbeschadet überstanden zu haben. SpaceX-Gründer Elon Musk sah dies als größten Risikofaktor. Auch die Bremsfallschirme entfalteten sich nach Plan. Im Atlantik wird die Kapsel nun vom Bergungsschiff "Go Searcher" geladen und zurück an Land gebracht.